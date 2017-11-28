Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Определилась первая команда, завоевавшая путевку в 1/4 финала в кубке Азербайджана.

Как сообщает Report, последний победитель турнира "Карабах" добился этого, отстранив от борьбы лидера I дивизиона в 1/8 финала клуб "Карабах Локбатан".

На домашнем матче Агдамский клуб обыграл соперника со счетом 2:0. Голы были забиты Афраном Исмаиловым (на 58 минуте матча) и Педро Энрике (на 81 минуте матча).

В 1/4 финала соперником "Карабаха", который вновь проведет свой первый матч дома, станет победитель встречи "Сумгайыт" - "Сабах".

Отметим, что первые матчи 1/4 финала пройдут 10-11 декабря, а ответные матчи 14-15 декабря.