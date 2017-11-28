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    Определилась первая команда, завоевавшая путевку в 1/4 финала в кубке Азербайджана

    Первые матчи 1/4 финала пройдут 10-11 декабря, а ответные матчи 14-15 декабря

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Определилась первая команда, завоевавшая путевку в 1/4 финала в кубке Азербайджана.

    Как сообщает Report, последний победитель турнира "Карабах" добился этого, отстранив от борьбы лидера I дивизиона в 1/8 финала клуб "Карабах Локбатан".

    На домашнем матче Агдамский клуб обыграл соперника со счетом 2:0. Голы были забиты Афраном Исмаиловым (на 58 минуте матча) и Педро Энрике (на 81 минуте матча).

    В 1/4 финала соперником "Карабаха", который вновь проведет свой первый матч дома, станет победитель встречи "Сумгайыт" - "Сабах".

    Отметим, что первые матчи 1/4 финала пройдут 10-11 декабря, а ответные матчи 14-15 декабря. 

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