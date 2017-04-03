Определилась домашняя арена команд "Зиря" и "Сумгайыт" для Лиги Европы

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В случае завоевания путевки в Лигу Европы, футбольные клубы "Зиря" или же "Сумгайыт" проведут домашние матчи на стадионе Dalğa Arena.

Об этом Report сообщил руководитель Группы лицензирования АФФА Эльчин Мамедов.

По его словам, в лицензированных документах, представленных обеими клубами для участия в турнире, указан именно стадион в бакинском поселке Мардакян.

Стадион Спортивного комплекса Зиря не отвечает международным требованиям. А на сумгайытском стадионе Kapital Bank Arena до сих пор не проводились международные матчи.

Отметим, что до того, как осталось 4 тура, в Премьер-лиге Азербайджана "Зиря" расположилась на третьей ступени с 4-мя, а "Сумгайыт" – на 5-й ступени с 28-ю очками.

Хотя у клуба "Зиря" остаются шансы на 3-е место, "Сумгайыт" в лучшем случае завершит сезон на 4-й ступени.

Если "Нефтчи" не удастся дойти в кубке Азербайджана до финала и одержать победу, в этом случае путевки в Лигу Европы получат обладатели 2-й и 4-й ступеней.