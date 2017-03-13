Определилась дата оглашения состава национальной сборной Германии на матче со сборной Азербайджана

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Определилась дата оглашения состава национальной сборной Германии по футболу.

Как сообщает Report, 17 марта главный тренер Йоахим Лёв огласит имена футболистов, которых пригласит в сборную.

Из-за полученных травм в состав, который будет оглашен в 2017 году впервые, не войдут нападающие дортмундской "Боруссии" Марко Ройс и Марио Гётце, а также полузащитник английской команды "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган. А состояние защитника "Баварии" Жерома Боатенга пока под вопросом. Вместо него впервые могут получить приглашение в состав сборной Германии нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер и защитник "Герта" Никлас Штарк.

Отметим, что 22 марта в Германии пройдет товарищеский матч между сборными Германии и Англии. 26 марта в рамках отборочного этапа Чемпионата мира 2018 года Азербайджан примет сборную Германии, возглавляемую Йоахимом Лёвом. Встреча, которая пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:00.