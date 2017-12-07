Определены все участники плей-офф Лиги чемпионов сезона-2017/18

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны все участники раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, во вторник и среду состоялись матчи заключительного тура группового этапа.

В группе A, в которой выступал российский ЦСКА, первые две строчки в турнирной таблице заняли английский "Манчестер Юнайтед" и швейцарский "Базель", ЦСКА сыграет в плей-офф Лиги Европы. В группе B первое место занял французский ПСЖ, второй - немецкая "Бавария", шотландский "Селтик" сыграет в Лиге Европы. Из группы C в плей-офф вышли итальянская "Рома" и английский "Челси", в Лигу Европы - испанский "Атлетико".

В группе D путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов завоевали испанская "Барселона" и итальянский "Ювентус", португальский "Спортинг" примет участие в Лиге Европы. Английский "Ливерпуль" и испанская "Севилья" заняли первые две строчки в группе E, в Лиге Европы сыграет московский "Спартак". В группе F первыми финишировали английский "Манчестер Сити" и украинский "Шахтер", итальянский "Наполи" сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

Группу G выиграл турецкий "Бешикташ", вместе с ним в плей-офф Лиги чемпионов вышел португальский "Порту", немецкий "Лейпциг" сыграет в Лиге Европы. Английский "Тоттенхэм" и испанский "Реал" вышли из группы H, немецкая "Боруссия" из Дортмунда заняла третье место и вышла в плей- офф Лиги Европы.

Впервые в истории в плей-офф Лиги чемпионов сыграют пять команд из одной страны. В 1/8 финала турнира пробились пять английских команд - "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", Челси" и "Тоттенхэм".

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов пройдет 11 декабря в швейцарском Ньоне.