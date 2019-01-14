Определены все соперники клуба "Зиря" по сборам в Анталье

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Определены еще двое соперников футбольного клуба “Зиря”, находящегося на учебно-тренировочных сборах в Анталье.

Как сообщили Report в пресс-службе клуба, 23 января клуб проведет встречу с украинской “Ворсклой”, а 26 января - с македонским клубом “Шкупи”. 18 января “Зиря” должен был провести проверочный матч с румынской “Koнкордией”, однако ввиду того, что этот клуб отложил учебно-тренировочные сборы, соперником зиринцев будет клуб “Волунтари”.

Отметим, что 15 января “Зиря” проведет первый проверочный матч в Анталье. Соперником клуба станет казахстанская команда “Taраз”.