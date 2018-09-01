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    Определены время и стадионы проведения матчей "Карабаха" в Лиге Европы

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Определены время и стадионы проведения домашних матчей "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, выступающий в группе Е чемпион Азербайджана примет всех своих соперников на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

    На этой арене "Карабах" 4 октября сыграет с английским "Арсеналом", 25 октября встретится с украинским "Ворскла". Обе встречи начнутся в 20:55. 29 ноября агдамский клуб проведет встречу с португальским "Спортинг". Стартовый свисток этой игры прозвучит в 21:55.

    20 сентября в столице Португалии Лиссабоне на стадионе"Жозе Алваладе" "Карабах" сыграет в гостях с клубом "Спортинг". Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени. Коллектив под руководством главного тренера Гурбана Гурбанова 8 ноября проведет встречу на стадионе Алексей Бутковский в украинском городе Полтава с "Ворскла", 13 декабря на стадионе Emirates в столице Англии азербайджанский клуб сыграет с лондонским "Арсеналом". Эти встречи начнутся в 24:00 по бакинскому времени.

    Отметим, что 29 мая 2019 года на Бакинском олимпийском стадионе (BOS)состоится финал Лиги Европы. В связи с этим не исключено, что арена домашних матчей "Карабаха" будет заменена на BOS.

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