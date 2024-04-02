О нас

Определены суммы, выплаченные УЕФА азербайджанским клубам в 2023 году

Определены суммы, выплаченные УЕФА азербайджанским клубам в 2023 году Названы суммы, выплаченные Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) азербайджанским клубам в 2023 году.
Футбол
2 апреля 2024 г. 11:40
Определены суммы, выплаченные УЕФА азербайджанским клубам в 2023 году

Названы суммы, выплаченные Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) азербайджанским клубам в 2023 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Всего УЕФА выплатил азербайджанским клубам 23 млн 222 тыс. 116 манатов.

Из них 15 млн 197 тыс. 96 манатов выделены "Карабаху", 2 млн 196 тыс. 52 маната - "Нефтчи", 1 млн 951 тыс. 89 манатов - "Сабах", 1 млн 587 тыс. 66 манатов - "Габале", 696 тыс. 264 маната - "Зиря", 569 тыс. 991 манат - "Сумгайыту", 515 тыс. 674 маната - "Шамахы", 508 тыс. 884 маната -"Сабаилу".

Финансовые ресурсы, выделенные УЕФА в связи с выступлением клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы и на другие проекты, переведены на счет АФФА, а национальная ассоциация перевела соответствующую сумму на счета клубов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке UEFA-nın 2023-cü ildə Azərbaycan klublarına ödədiyi vəsait müəyyənləşib

Экслюзивные новости

Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
28 марта 2024 г. 16:00
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
27 марта 2024 г. 13:09
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
25 марта 2024 г. 15:08
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
25 марта 2024 г. 13:00
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi