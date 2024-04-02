Определены суммы, выплаченные УЕФА азербайджанским клубам в 2023 году

Названы суммы, выплаченные Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) азербайджанским клубам в 2023 году.

Названы суммы, выплаченные Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) азербайджанским клубам в 2023 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Всего УЕФА выплатил азербайджанским клубам 23 млн 222 тыс. 116 манатов.

Из них 15 млн 197 тыс. 96 манатов выделены "Карабаху", 2 млн 196 тыс. 52 маната - "Нефтчи", 1 млн 951 тыс. 89 манатов - "Сабах", 1 млн 587 тыс. 66 манатов - "Габале", 696 тыс. 264 маната - "Зиря", 569 тыс. 991 манат - "Сумгайыту", 515 тыс. 674 маната - "Шамахы", 508 тыс. 884 маната -"Сабаилу".

Финансовые ресурсы, выделенные УЕФА в связи с выступлением клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы и на другие проекты, переведены на счет АФФА, а национальная ассоциация перевела соответствующую сумму на счета клубов.