Определены судьи в матче между Азербайджаном и Норвегией

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны имена судей в матче между Азербайджаном и Норвегией, который пройдет 16 ноября в рамках отборочного этапа ЕВРО-2016. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, игру предстоит судить бригаде украинских арбитров.

Главному судье матча Евгению Арановскому будут помогать боковые судьи - Александр Войтюк и Семен Слончак, 4-й судья - Сергей Беккер. Дополнительными судьями назначены Сергей Бойко и Анатолий Абдула. Кроме того, в Баку в качестве судьи-инспектора прибудет Зоран Петрович (Сербия), а также представитель УЕФА Мехмет Сухейл Онен (Турция).

Отметим, что игра между сборными командами Азербайджана и Норвегии пройдет на стадионе "Баксель Арена". Начала матча в 21:00.