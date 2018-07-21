Определены судьи на матч "Кукеси" - "Карабах"

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Определены судьи на матч между "Карабахом" и албанским "Кукеси" в рамках второго квалификационного этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, встреча поручена норвежской бригаде судей, главным судьей станет Хоббер Нильсен. Помогут рефери ФИФА Харальд Гроневик и Оскар Исаксен. Четвертым судьей выступит Эрик Стин.

Отметим, что мачт стартует 25 июля в 21:00 по бакинскому времени на стадионе "Лоро Боричи", расположенном в городе Шкодер, Албания. Ответный мачт состоится 1 августа на республиканском стадионе им.Тофика Бахрамова. Матч стартует в 21:00.