Определены соперники сборной Азербайджана в отборе на ЧМ-2026

15:50

Стали известны соперники сборной Азербайджана по футболу в отборе на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает Report, на жеребьевке сегодня в Цюрихе (Швейцария) сборная Азербайджана попала в группу D.

За выход в финальный этап азербайджанская сборная будет бороться с победителем пары Франция-Хорватия, а также со сборными Украины и Исландии.

Чемпионат мира по футболу пройдет в июне-июле 2026 года. Он впервые пройдет в трех странах - США, Канада и Мексике. В финальной части турнира впервые примут участие 48 сборных.