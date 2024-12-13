О нас

Определены соперники сборной Азербайджана в отборе на ЧМ-2026

Определены соперники сборной Азербайджана в отборе на ЧМ-2026 15:50
Футбол
13 декабря 2024 г. 16:04
Определены соперники сборной Азербайджана в отборе на ЧМ-2026

Стали известны соперники сборной Азербайджана по футболу в отборе на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает Report, на жеребьевке сегодня в Цюрихе (Швейцария) сборная Азербайджана попала в группу D.

За выход в финальный этап азербайджанская сборная будет бороться с победителем пары Франция-Хорватия, а также со сборными Украины и Исландии.

Чемпионат мира по футболу пройдет в июне-июле 2026 года. Он впервые пройдет в трех странах - США, Канада и Мексике. В финальной части турнира впервые примут участие 48 сборных.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке DÇ-2026: Azərbaycan millisinin seçmə mərhələdəki rəqibləri bəlli olub

Другие новости из категории

Гурбан Гурбанов признан лучшим футбольным тренером Азербайджана года
Гурбан Гурбанов признан лучшим футбольным тренером Азербайджана года
13 декабря 2024 г. 17:09
Представитель АФФА: Сборная Азербайджана готова бороться с любым соперником
Представитель АФФА: Сборная Азербайджана готова бороться с любым соперником
13 декабря 2024 г. 15:02
Вице-президент АФФА: Отставка Фернанду Сантуша не обсуждается
Вице-президент АФФА: Отставка Фернанду Сантуша не обсуждается
13 декабря 2024 г. 13:21
В Баку стартовал посвященный памяти Гейдара Алиева турнир по мини-футболу
ФотоВ Баку стартовал посвященный памяти Гейдара Алиева турнир по мини-футболу
13 декабря 2024 г. 13:07
Главный тренер сборной Азербайджана примет участие в церемонии жеребьевки ЧМ-2026
Главный тренер сборной Азербайджана примет участие в церемонии жеребьевки ЧМ-2026
13 декабря 2024 г. 11:10
Азербайджан опустился на одну позицию в рейтинге УЕФА
Азербайджан опустился на одну позицию в рейтинге УЕФА
13 декабря 2024 г. 09:28
В Лиге конференций УЕФА подведены итоги 5-го тура общего этапа
В Лиге конференций УЕФА подведены итоги 5-го тура общего этапа
13 декабря 2024 г. 02:30
В Лиге Европы УЕФА завершились игры 6-го тура общего этапа
В Лиге Европы УЕФА завершились игры 6-го тура общего этапа
13 декабря 2024 г. 02:15
Лига Европы УЕФА: Карабах на выезде с минимальным счетом уступил шведскому Эльфсборгу
ФотоЛига Европы УЕФА: "Карабах" на выезде с минимальным счетом уступил шведскому "Эльфсборгу"
13 декабря 2024 г. 01:52
Месси поделился публикацией о своем визите в Баку
ВидеоМесси поделился публикацией о своем визите в Баку
13 декабря 2024 г. 01:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi