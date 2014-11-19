 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Определены соперники национальной сборной Азербайджана в отборочном этапе чемпионата Европы

    Сборная попала в одну группу с Бельгией, Чехией и Грузией

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Проведена жеребьевка отборочного этапа чемпионата Европы по футболу среди девушек (до 17 лет). Как сообщает Report, национальная сборная Азербайджана будет вести борьбу в 6-ой группе с командами из Бельгии, Чехии и Грузии.

    В целом игры в 11-ти  отборочных группах пройдут в период с 1 августа по 30 октября следующего года.

    Отметим, что элитный раунд будет проводиться весной 2016 года, а финальный этап пройдет в Беларуси с 4 по 16 мая того же года. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi