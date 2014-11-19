Определены соперники национальной сборной Азербайджана в отборочном этапе чемпионата Европы

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Проведена жеребьевка отборочного этапа чемпионата Европы по футболу среди девушек (до 17 лет). Как сообщает Report, национальная сборная Азербайджана будет вести борьбу в 6-ой группе с командами из Бельгии, Чехии и Грузии.

В целом игры в 11-ти отборочных группах пройдут в период с 1 августа по 30 октября следующего года.

Отметим, что элитный раунд будет проводиться весной 2016 года, а финальный этап пройдет в Беларуси с 4 по 16 мая того же года.