Определены соперники "Карабаха" в товарищеских матчах в Анталье

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован список товарищеских встреч футбольного клуба "Карабах" в ходе учебно-тренировочных сборов в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, агдамская команда начнет процесс подготовки 6 января в Анталье. В рамках сборов, которые продлятся 21 день, планируется провести 5 матчей. Подопечные Гурбана Гурбанова 12 января встретятся с румынским "Ботошани", 16 января - с узбекским "Пахтакор", 19 января - с чешским "Богемианс", 23 января - с польским "Пяст" и 26 января - с украинским клубом "Шахтер" (Донецк).

27 января "Карабах" вернется в Баку и начнет подготовку к матчу XV тура Премьер-лиги Азербайджана с "Нефтчи", который пройдет 3 февраля.