Определены еще четыре потенциальных соперника "Карабаха" в Лиге чемпионов

Определены еще четыре потенциальных соперника "Карабаха" в Лиге чемпионов

Определены еще четыре потенциальных соперника "Карабаха" в первом классификационном туре Лиги чемпионов в сезоне 2023/2024.

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Определены еще четыре потенциальных соперника "Карабаха" в первом классификационном туре Лиги чемпионов в сезоне 2023/2024. Как сообщает Report, в числе возможных соперников чемпиона Азербайджана - "Линкольн" (Гибралтар), "Арис" (Лимасол, Кипр), "Фарул" (Румыния) и "Баллкани" (Косово). Пока не известны чемпионы Албании и Армении. Чемпионы Молдовы "Шериф", Израиля "Маккаби" (Хайфа) и Боснии и Герцеговины "Зрински", с агдамцами не встретятся. Церемония жеребьевки первого отборочного раунда состоится 20 июня. Игры тура пройдут 11-12 июля и 18-19 июля. Подпишитесь на наш Telegram канал