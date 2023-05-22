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Определены еще четыре потенциальных соперника "Карабаха" в Лиге чемпионов

Определены еще четыре потенциальных соперника "Карабаха" в Лиге чемпионов Определены еще четыре потенциальных соперника "Карабаха" в первом классификационном туре Лиги чемпионов в сезоне 2023/2024.
Футбол
22 мая 2023 г. 09:51
Определены еще четыре потенциальных соперника Карабаха в Лиге чемпионов

Определены еще четыре потенциальных соперника "Карабаха" в первом классификационном туре Лиги чемпионов в сезоне 2023/2024.

Как сообщает Report, в числе возможных соперников чемпиона Азербайджана - "Линкольн" (Гибралтар), "Арис" (Лимасол, Кипр), "Фарул" (Румыния) и "Баллкани" (Косово).

Пока не известны чемпионы Албании и Армении. Чемпионы Молдовы "Шериф", Израиля "Маккаби" (Хайфа) и Боснии и Герцеговины "Зрински", с агдамцами не встретятся.

Церемония жеребьевки первого отборочного раунда состоится 20 июня. Игры тура пройдут 11-12 июля и 18-19 июля.

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Версия на азербайджанском языке “Qarabağ”ın Çempionlar Liqasının I təsnifat mərhələsində daha 4 mümkün rəqibi müəyyənləşib

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