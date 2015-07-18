Определены дата и место проведения предварительной жеребьевки ЧМ-2018

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ До 2300 человек могут принять участие в церемонии жеребьевки отборочного турнира Чемпионата мира 2018 по футболу, которая пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Иностранцев около тысячи. Всего в нашем павильоне для жеребьевки окажется около 2300 человек", - сказал он.

Предварительная жеребьевка Чемпионата мира состоится в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце 25 июля. Ведущими церемонии станут топ-модель Наталья Водянова и телеведущий Дмитрий Шепелев. Саму жеребьевку пяти из шести конфедераций проведет генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Жером Вальке. Его помощниками будут знаменитый уругвайский нападающий Диего Форлан и двукратный обладатель "Золотого мяча" бразилец Роналдо.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.