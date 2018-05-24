Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Определены цены и дата поступления в продажу билетов на финальный матч Кубка Азербайджана по футболу, который состоится 28 мая в Габале.

Как сообщили Report в профессиональной футбольной Лиге, цена за VIP-места на финальный матч между командами "Кешля" и "Габала" определена в размере 30 манатов. Цены за места в других секторах разнятся в пределах от 2 до 5 манатов.

26 мая в целом 4500 билетов поступят в продажу на входе в стадион Габалы и Развлекательном центре Gabaland. В связи с продажей билетов в отелях в Габале, а также прилегающих районах будут размещены доски объявлений.

Отметим, что финальная встреча начнется в 20:00. За несколько часов до игры известная румынская певица Сия выступит с концертной программой на Габалинском городском стадионе.