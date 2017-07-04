Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Определены арбитры первого матча команды "Габала" во втором квалификационном раунде Лиги Европы по футболу.

Как сообщает Report, матч, который состоится 13 июля между представителем Азербайджана и победителем пары "Ягелонния" (Польша) - "Динамо" (Батуми, Грузия), поручено обслуживать немецкой бригаде арбитров.

Главный судья матча - рефери ФИФА Марко Фриц. Ему будут помогать Хольгер Хеншель и Марсель Пелгрим. Функцию четвертого судьи будет выполнять Гвидо Винкманн.

Отметим, что в первом матче первого квалификационного раунда "Динамо" проиграла дома клубу "Ягеллония" со счетом 0:1 . Согласно жеребьевке "Габала" проведет первый матч дома.