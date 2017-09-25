Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Определены арбитры на матч "Карабах" - "Рома" в рамках II тура Лиги Чемпионов по футболу. Как сообщает Report, встреча, которая состоится 27 сентября на Бакинском олимпийском стадионе, поручена португальской бригаде арбитров.

II тур Лиги чемпионов

Группа C

27 сентября

20:00. "Карабах" - (Азербайджан) - "Рома" (Италия)

Главный арбитр: Артур Диас

Боковые арбитры: Руи Таварес, Пауло Соарес

Дополнительные вспомогательные арбитры: Тиагу Мартинш, Жоао Пинейро

Четвертый арбитр: Бруно Родригес (все из Португалии)

Судейский наблюдатель: Хаим Яков (Израиль)

Представитель УЕФА: Олег Харламов (Эстония)

Бакинский олимпийский стадион