Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Определены арбитры на матч "Карабах" - "Рома" в рамках II тура Лиги Чемпионов по футболу. Как сообщает Report, встреча, которая состоится 27 сентября на Бакинском олимпийском стадионе, поручена португальской бригаде арбитров.
II тур Лиги чемпионов
Группа C
27 сентября
20:00. "Карабах" - (Азербайджан) - "Рома" (Италия)
Главный арбитр: Артур Диас
Боковые арбитры: Руи Таварес, Пауло Соарес
Дополнительные вспомогательные арбитры: Тиагу Мартинш, Жоао Пинейро
Четвертый арбитр: Бруно Родригес (все из Португалии)
Судейский наблюдатель: Хаим Яков (Израиль)
Представитель УЕФА: Олег Харламов (Эстония)
Бакинский олимпийский стадион
Sport DepartmentАвтор новости
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