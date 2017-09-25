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    Определены арбитры на матч "Карабах" - "Рома"

    Игра поручена португальской бригаде арбитров

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Определены арбитры на матч "Карабах" - "Рома" в рамках II тура Лиги Чемпионов по футболу. Как сообщает Report, встреча, которая состоится 27 сентября на Бакинском олимпийском стадионе, поручена португальской бригаде арбитров.

    II тур Лиги чемпионов

    Группа C

    27 сентября

    20:00. "Карабах" - (Азербайджан) - "Рома" (Италия)

    Главный арбитр: Артур Диас

    Боковые арбитры: Руи Таварес, Пауло Соарес

    Дополнительные вспомогательные арбитры: Тиагу Мартинш, Жоао Пинейро

    Четвертый арбитр: Бруно Родригес (все из Португалии)

    Судейский наблюдатель: Хаим Яков (Израиль)

    Представитель УЕФА: Олег Харламов (Эстония)

    Бакинский олимпийский стадион

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