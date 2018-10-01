Определены арбитры матча "Карабах" - "Арсенал"

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Определены арбитры матча "Карабаха" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы с английским "Арсеналом".

Как сообщает Report, матч, который состоится 4 октября на Бакинском олимпийском стадионе, будет обслуживать бригада арбитров из Италии.

Рефери матча - Давид Масса, боковые арбитры - Филиппо Мели и Алессандро Костанцо.

Дополнительные помощники - Даниеле Довери и Михаэль Фабри, четвертый судья - Фабиано Прети.

Отметим, что встреча начнется в 20:55 по бакинскому времени.