Определено время пресс-конференции сборной Швеции в Баку

Объявлено время пресс-конференций перед матчем Азербайджан-Швеция, который пройдет в рамках отборочного этапа ЕВРО-2024 в Баку.

Объявлено время пресс-конференций перед матчем Азербайджан-Швеция, который пройдет в рамках отборочного этапа ЕВРО-2024 в Баку.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, в 14:45 состоится открытая тренировка гостей на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, а в 16:00 состоится пресс-конференция главного тренера Янне Андерссона.

В 18:00 к журналистам на "Далга Арене" выйдет главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи. Через полчаса после этого состоится открытая тренировка команды.

Матч между Азербайджаном и Швецией состоится 16 ноября в 21:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.