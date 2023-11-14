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Определено время пресс-конференции сборной Швеции в Баку

Определено время пресс-конференции сборной Швеции в Баку Объявлено время пресс-конференций перед матчем Азербайджан-Швеция, который пройдет в рамках отборочного этапа ЕВРО-2024 в Баку.
Футбол
14 ноября 2023 г. 10:01
Определено время пресс-конференции сборной Швеции в Баку

Объявлено время пресс-конференций перед матчем Азербайджан-Швеция, который пройдет в рамках отборочного этапа ЕВРО-2024 в Баку.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, в 14:45 состоится открытая тренировка гостей на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, а в 16:00 состоится пресс-конференция главного тренера Янне Андерссона.

В 18:00 к журналистам на "Далга Арене" выйдет главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи. Через полчаса после этого состоится открытая тренировка команды.

Матч между Азербайджаном и Швецией состоится 16 ноября в 21:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

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