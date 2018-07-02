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    Определено время начала матча "Кешля" - "Бальцан"

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Определено время начала ответного матча бакинского клуба "Кешля" в первом квалификационном раунде Лиги Европы по футболу против мальтийского клуба "Бальцан".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, встреча состоится 19 июля на "Далга Арена". Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по бакинскому времени.

    Отметим, что первая встреча состоится 12 июля на Национальном стадионе в Та-Кали. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по бакинскому времени.

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