Определено время начала матча "Кешля" - "Бальцан"

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Определено время начала ответного матча бакинского клуба "Кешля" в первом квалификационном раунде Лиги Европы по футболу против мальтийского клуба "Бальцан".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, встреча состоится 19 июля на "Далга Арена". Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по бакинскому времени.

Отметим, что первая встреча состоится 12 июля на Национальном стадионе в Та-Кали. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по бакинскому времени.