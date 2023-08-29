О нас

Определены соперники сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мира

Определены соперники сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мира Определено расписание игр сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мира, который пройдет в Рас-Аль-Хайме (Объединенные Арабские Эмираты). Как сообщает Report, в группе G соперниками сборной будут команды Ирака, Египта и Туниса. Первый м
Футбол
29 августа 2023 г. 15:13
Определены соперники сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мира

Определены соперники и расписание игр сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мира, который пройдет в Рас-Аль-Хайме (Объединенные Арабские Эмираты).

Как сообщает Report, в группе G соперниками нашей сборной будут команды Ирака, Египта и Туниса.

Свой первый матч наша команда проведет 27 октября против Ирака. Двумя днями позже наши футболисты встретятся со сборной Египта, а 31 октября - со сборной Туниса. Сборные, которые займут первые два места в группе, выйдут в 1/8 финала.

Президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов поделился публикацией в соцсети "X", пожелав чемпиону Европы успехов на чемпионате мира.

Отметим, что мировое первенство завершится финальным матчем 4 ноября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Schedule of Azerbaijan's minifootball team in world championship determined
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan minifutbol millisinin dünya çempionatındakı oyunlarının təqvimi müəyyənləşib

Самое читаемое

Лига чемпионов УЕФА: Галатасарай одержал победу в Норвегии
Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" одержал победу в Норвегии
24 августа 2023 г. 01:35
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
24 августа 2023 г. 15:31
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
26 августа 2023 г. 10:41
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
26 августа 2023 г. 15:39
В рамках мероприятий День города Лачын показан спектакль Безумец Домрул
ФотоВ рамках мероприятий "День города Лачын" показан спектакль "Безумец Домрул"
27 августа 2023 г. 01:27
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
28 августа 2023 г. 22:04
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
29 августа 2023 г. 10:32
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
29 августа 2023 г. 14:36
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
22 августа 2023 г. 20:54
На автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
ФотоНа автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
24 августа 2023 г. 19:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi