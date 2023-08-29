Определены соперники сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мира

Определены соперники и расписание игр сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мира, который пройдет в Рас-Аль-Хайме (Объединенные Арабские Эмираты).
Как сообщает Report, в группе G соперниками нашей сборной будут команды Ирака, Египта и Туниса.
Свой первый матч наша команда проведет 27 октября против Ирака. Двумя днями позже наши футболисты встретятся со сборной Египта, а 31 октября - со сборной Туниса. Сборные, которые займут первые два места в группе, выйдут в 1/8 финала.
Президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов поделился публикацией в соцсети "X", пожелав чемпиону Европы успехов на чемпионате мира.
Отметим, что мировое первенство завершится финальным матчем 4 ноября.
Определены соперники сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мираОпределены соперники сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мира Определено расписание игр сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мира, который пройдет в Рас-Аль-Хайме (Объединенные Арабские Эмираты). Как сообщает Report, в группе G соперниками сборной будут команды Ирака, Египта и Туниса. Первый м
Футбол
29 августа 2023 г. 15:13
https://static.report.az/photo/e2c31680-c4d4-3885-a86d-d632e0da37c9.jpg
Определены соперники и расписание игр сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мира, который пройдет в Рас-Аль-Хайме (Объединенные Арабские Эмираты).
Версия на английском языке Schedule of Azerbaijan's minifootball team in world championship determined
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan minifutbol millisinin dünya çempionatındakı oyunlarının təqvimi müəyyənləşib