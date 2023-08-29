Определены соперники сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мира

Определены соперники сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мира

Определено расписание игр сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мира, который пройдет в Рас-Аль-Хайме (Объединенные Арабские Эмираты). Как сообщает Report, в группе G соперниками сборной будут команды Ирака, Египта и Туниса. Первый м

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Определены соперники и расписание игр сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мира, который пройдет в Рас-Аль-Хайме (Объединенные Арабские Эмираты).



Как сообщает Report, в группе G соперниками нашей сборной будут команды Ирака, Египта и Туниса.



Свой первый матч наша команда проведет 27 октября против Ирака. Двумя днями позже наши футболисты встретятся со сборной Египта, а 31 октября - со сборной Туниса. Сборные, которые займут первые два места в группе, выйдут в 1/8 финала.



Президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов поделился публикацией в соцсети "X", пожелав чемпиону Европы успехов на чемпионате мира.



Отметим, что мировое первенство завершится финальным матчем 4 ноября. Подпишитесь на наш Telegram канал

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