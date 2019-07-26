​Определены арбитры предстоящего матча "Нефтчи" - "Арсенал"

Обнародованы судейские назначения на матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между "Нефтчи" - "Арсенал".
Как сообщает Report, игра поручена бригаде мальтийских арбитров.
Главный арбитр - Алан Марио Сант. Ему будут помогать Эдвард Спитери и Роберто Велла. Четвертый арбитр - Малкольм Спитери.
Представителем УЕФА будет Куаныш Канапьянов (Казахстан), судья-инспектор Мика Пелтол (Финляндия).
Отметим, что в Баку 1 августа в 21:00 на Bakcell Arena начнется матч "Нефтчи" - "Арсенал". В ходе первой встречи в России азербайджанский клуб одержал победу со счётом 1:0.
Təbriz QuliyevАвтор новости