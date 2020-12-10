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Определена символическая команда недели в Лиге чемпионов

Определена символическая команда недели в Лиге чемпионов Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Натан Аке ("Манчестер Сити"), Никлас Зюле ("Бавария"), Марио Эрмосо ("Атлетико"), Анхелиньо ("Лейпциг"), Рууд Вормер ("Брюгге"), Янник Карраско ("Атлетико"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Криштиану Роналду ("Ювентус") и Неймар (ПСЖ)
Футбол
10 декабря 2020 г. 22:59
Определена символическая команда недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявил символическую команду недели в Лиге чемпионов.

Как передает Report, в топ-11 последнего раунда группового этапа вошли по два игрока из итальянского "Ювентуса", французского ПСЖ и испанского "Атлетико".

Символический состав полностью выглядит так:

Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Натан Аке ("Манчестер Сити"), Никлас Зюле ("Бавария"), Марио Эрмосо ("Атлетико"), Анхелиньо ("Лейпциг"), Рууд Вормер ("Брюгге"), Янник Карраско ("Атлетико"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Криштиану Роналду ("Ювентус") и Неймар (ПСЖ).

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