Определена символическая команда недели в Лиге чемпионов

Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Натан Аке ("Манчестер Сити"), Никлас Зюле ("Бавария"), Марио Эрмосо ("Атлетико"), Анхелиньо ("Лейпциг"), Рууд Вормер ("Брюгге"), Янник Карраско ("Атлетико"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Криштиану Роналду ("Ювентус") и Неймар (ПСЖ)

УЕФА объявил символическую команду недели в Лиге чемпионов.

Как передает Report, в топ-11 последнего раунда группового этапа вошли по два игрока из итальянского "Ювентуса", французского ПСЖ и испанского "Атлетико".

Символический состав полностью выглядит так:

Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Натан Аке ("Манчестер Сити"), Никлас Зюле ("Бавария"), Марио Эрмосо ("Атлетико"), Анхелиньо ("Лейпциг"), Рууд Вормер ("Брюгге"), Янник Карраско ("Атлетико"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Криштиану Роналду ("Ювентус") и Неймар (ПСЖ).