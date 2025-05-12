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Определена дата начала работы Анчелотти в сборной Бразилии

Определена дата начала работы Анчелотти в сборной Бразилии Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти подписал контракт с Бразильской футбольной конфедерацией и с 26 мая приступит к работе в качестве главного тренера сборной этой страны.
Футбол
12 мая 2025 г. 18:09
Определена дата начала работы Анчелотти в сборной Бразилии

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти подписал контракт с Бразильской футбольной конфедерацией и с 26 мая приступит к работе в качестве главного тренера сборной этой страны.

Как сообщает Report со ссылкой на издание The Athletic, 65-летний специалист покинет свой пост в "королевском клубе" после матча с "Реал Сосьедад" в Ла Лиге 25 мая.

Отметим, что Анчелотти возглавляет "сливочных" с 2021 года. В период с 2013-го по 2015-й итальянец также работал во главе "Реала". Под его руководством команда дважды выигрывали чемпионат Испании, а также трижды побеждали в Лиге чемпионов УЕФА.

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