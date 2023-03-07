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Определен состав трех комитетов при АФФА

Определен состав трех комитетов при АФФА Утвержден состав трех комитетов, действующих при АФФА.
Футбол
7 марта 2023 г. 16:48
Определен состав трех комитетов при АФФА

Утвержден состав трех комитетов, действующих при АФФА.

Как сообщает Report, решение было принято на состоявшемся сегодня заседании Исполнительного комитета Организации.

После проведенных обсуждений был определен состав Апелляционного арбитражного трибунала, Комитета по статусу и трансферу игроков и Дисциплинарного комитета.

Председателем Апелляционного арбитражного трибунала избран представитель Генеральной прокуратуры Азербайджана Назим Рашидов. Членами трибунала назначены Руфат Керимов (представитель Главного управления по борьбе с коррупцией), Ариф Эйyбов (член Коллегии адвокатов), Орхан Мамедов (представитель Государственной налоговой службы), Рашад Гасымов (индивидуальный предприниматель) и Джавид Гулиев (представитель Службы государственной безопасности).

Юрист Турал Эйвазов займет пост председателя Комитета по статусу и трансферу игроков. Сотрудник АФФА Орхан Ахмедов, Сеймур Салимли, юрист Фарид Хагвердиев и официальный представитель Профессиональной футбольной лиги Эльгиз Аббасов будут избраны членами комитета, функции генерального секретаря будет выполнять представитель национальной ассоциации Нурлан Зейналзаде.

Председательство в Дисциплинарном комитете возложено на юриста Эркина Гусейнова. Вице-президент ПФЛ Аслан Шахгалдиев, сотрудник Мелик Гасанов, представители АФФА Габиль Наджафов, Эльчин Мамедов, юрист Рамиль Джахангиров и член судейского комитета Омар Пашаев были избраны членами. В дисциплинарном комитете не имеют права голоса Намик Алиев (инспектор по дисциплине), Музаффар Музаффарли (сотрудник ПФЛ) и Рена Асадова (сотрудник АФФА).

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Версия на азербайджанском языке AFFA-nın nəzdində fəaliyyət göstərən üç komitənin tərkibi müəyyənləşib

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