Определён состав и план визита в Баку клуба "Копенгаген" для игры с "Карабахом"

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Определён состав и план визита в Баку клуба "Копенгаген" для первого матча "плей-офф" Лиги чемпионов по футболу с командой "Карабах".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт столичного клуба, команда "Копенгаген" прибудет в Международный Аэропорт Гейдар Алиев в 14:25 по бакинскому времени.

В 19:30 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоится пресс-конференция и открытая тренировка команды. Игрок команды Ян Грегуш, получивший красную карточку во время игры с македонской "Вардар" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, с командой в Баку не приедет. Его заменит Юссеф Туту, получивший травму в ходе встречи с "Хорсенс" в V туре чемпионата Дании.

В целом, тренер "Копенгаген" Столе Сольбаккен привезет в Баку 20 футболистов. 3 из них вратари, 6 защитников, 7 полузащитников, 4 нападающих. В состав помимо датского игрока также вошли 3 шведских, 2 сербских, чешский, словенский, парагвайский и кипрский легионеры.

Вратарь: 1. Стефан Андерсен, 25. Робин Ольсен (Швеция), 41. Ким Кристенсен

Защитники: 3. Пьер Бенгтссон (Швеция), 15. Микаэль Антонссон (Швеция), 18. Мадс Рёрслев, 20. Николай Бойлесен, 22. Петер Анкерсен, 27. Михаэль Люфтнер (Чехия)

Полузащитники: 6. Уильям Квист, 7. Бенжамин Вербич (Словения), 8. Урош Матич (Сербия), 14. Николай Томсен, 17. Каспер Куск, 24. Юссеф Туту 32. Данни Аманква

Нападающие: 9. Федерико Сантандер (Парагвай), 11. Андрия Павлович (Сербия), 28. Пьерос Сотириу (Кипр), 40. Карло Холсе.

Отметим, что матч "Карабах" - "Копенгаген" состоится 15 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00.