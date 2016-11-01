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    Определен состав азербайджанской судейской бригады на отборочный матч чемпионата мира

    Бригада под руководством Алияра Агаева отправится на Кипр 12 ноября

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Определен состав азербайджанской судейской бригады на отборочный матч ЧМ-2018 между сборными Кипра и Гибралтара.

    Об этом Report сообщил председатель судейского комитета АФФА Хагани Мамедов. 

    По его словам, главному судье Алияру Агаеву будут помогать боковые судьи Зейнал Зейналов и Рза Мамедов. В качестве четвертого судьи выступит Орхан Мамедов. Работу азербайджанских судей оценит судья-инспектор из Мальты.

    Судьи отправятся на Кипр 12 ноября.

    А.Агаев является третьим судьей, получившим назначение на отборочный тур ЧМ. 

    Отметим, что матч состоится 13 ноября и начнется в 21:00 по бакинскому времени. 

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