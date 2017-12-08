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    Определен план зимней подготовки "Габалы" и двое соперников

    Клуб будет играть с Цюрихом и Акхисаром

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Определен план зимней подготовки футбольной команды "Габала". 

    Как сообщили Report в клубе, учебно-тренировочные сборы "красно-черных" состоятся в турецком городе Анталья.

    Члены команды соберутся 5 января следующего года в Анталье. Первый этап подготовительного процесса продлится до 17 января. Коллектив, возглавляемый Романом Григорчуком, в этот период проведет 3 контрольных матча.

    Габалинский клуб с большой долей вероятности 10 января встретится с выступающим в Суперлиге Турции "Акхисаром". Соперник "красно-черных" на запланированном на 14 января контрольном матче пока неизвестен. 17 января соперником будет команда "Цюрих".

    Второй этап подготовительного процесса "Габалы" охватит 21 января - 4 февраля.

    Отметим, что в рамках XV тура Премьер-лиги Азербайджана "Габала" проведет свой очередной выездной матч 10 февраля против "Карабаха".

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