Определен план зимней подготовки "Габалы" и двое соперников

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Определен план зимней подготовки футбольной команды "Габала".
Как сообщили Report в клубе, учебно-тренировочные сборы "красно-черных" состоятся в турецком городе Анталья.
Члены команды соберутся 5 января следующего года в Анталье. Первый этап подготовительного процесса продлится до 17 января. Коллектив, возглавляемый Романом Григорчуком, в этот период проведет 3 контрольных матча.
Габалинский клуб с большой долей вероятности 10 января встретится с выступающим в Суперлиге Турции "Акхисаром". Соперник "красно-черных" на запланированном на 14 января контрольном матче пока неизвестен. 17 января соперником будет команда "Цюрих".
Второй этап подготовительного процесса "Габалы" охватит 21 января - 4 февраля.
Отметим, что в рамках XV тура Премьер-лиги Азербайджана "Габала" проведет свой очередной выездной матч 10 февраля против "Карабаха".
Şamo QuliyevАвтор новости
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