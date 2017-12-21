Определен первый соперник "Кешля" на тренировочных сборах в Анталье

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Определен первый соперник "Кешля" на тренировочных сборах в турецком регионе Анталья.

Как сообщает Report, столичный представитель встретится 26 января с македонским клубом "Работнички".

"Кешля", который с 23 января по 2 февраля будущего года будет проходить тренировку в Анталье, планирует провести 3 контрольных игры.

Отметим, что в первом классификационном матче Лиги чемпионов сезона 2008/09 года клуб "Кешля" уже встречался с "Работничками". Тогда в Баку с македонцами сыграли без гола, на выезде игра окончилась со счетом 1:1, чемпион Азербайджана вышел в очередной этап.

24 января "Работнички" проведут игру с "Габалой".