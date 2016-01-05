Определен один из помощников Зидана

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Определен первый помощник Зинаддина Зидана, назначенного главным тренером испанского клуба "Реал Мадрид".

Как сообщает Report со ссылкой на AS, первым помощником французского тренера стал Дэвид Беттони, который выполнял ту же функцию в "Кастилье", где Зидан работал ранее.

Согласно информации, президент клуба Флорентино Перес поручил Зидану выбрать надежного человека в помощники. Выбор 43-летнего футболиста пал на Дэвида Беттони. Других помощников назначит руководство.

Отметим, что Зидан и Беттони до тренерской работы в "Кастилье" выступали за немецкий клуб "Канн" в начале 90-х годов.