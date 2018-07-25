Определён новый главный тренер клуба "Кешля"

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось заседание Наблюдательного совета футбольного клуба "Кешля".

Как сообщили Report из клуба, на заседании было принято решение о назначении на должность главного тренера Младена Милинковича.

С сербским специалистом подписан контракт до конца нынешнего сезона.

Отметим, что сменившему Юрия Максимова на посту главного тренера клуба "Кешля" Младену Милинковичу 50 лет. Последним местом его работы был соперник "Карабаха" во II квалификационном раунде Лиги чемпионов албанский клуб "Кукеси".