По завершении игр второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА определен лучший гол недели.

Как передает Report, в результате голосования среди болельщиков лучшим был выбран гол, забитый футболистом испанского клуба "Бетис" Набилем Фекиром в выездном матче против венгерского клуба "Ференцварош".

Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.