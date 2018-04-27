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    Определен лучший футболист недели в Лиге чемпионов

    92% футбольных болельщиков признали египетского полузащитника лучшим на этой неделе

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Лиге чемпионов определен футболист недели. 

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт УЕФА, лучшим футболистом недели был признан Мохаммед Салах, выступающий за английский "Ливерпуль". 92% футбольных болельщиков признали египетского полузащитника лучшим на этой неделе. Защитник "Реал Мадрида" Марсело набрал 8% голосов респондентов. 

    Напомним, что Мохаммед Салах забил 2 года и сделал 2 голевые передачи в домашнем матче своей команды против итальянской "Ромы" в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда "Ливерпуль" одолел "Рому" со счетом 5:2.

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