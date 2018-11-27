Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Известный в прошлом голкипер сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Оливер Кан подал в суд на производителя вратарских перчаток "T1tan".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт sport1.de, суть иска состоит в том, что в годы игровой карьеры у Кана было прозвище "Титан", и он считает, что, таким образом, компания нарушает его права.

Заниматься этим делом будет окружной суд Мюнхена. 49-летний голкипер требует от компании, которая базируется в немецкой земле Баден-Вюртемберг, денежную компенсацию в размере 250 000 евро и ее переименования. Сам бывший голкипер также занимается изготовлением вратарских перчаток, у него есть собственная фирма под названием "Goalplay".

Отметим, что Оливер Кан является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира 2002 и 2006 годов. Прозвище "Титан" ему дала немецкая газета "Бильд" во время ЧМ-2002 в Южной Корее и Японии. На том Мундиале Кан был признан лучшим вратарем в истории первенств планеты по количеству пропущенных голов: в его воротах тогда побывало всего три мяча. Также Оливер стал чемпионом Европы 1996 года и четырежды был признан лучшим вратарем мира (1999-2002).