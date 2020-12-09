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Олимпийский чемпион стал подозреваемым по делу о договорных матчах

Олимпийский чемпион стал подозреваемым по делу о договорных матчах И.о. главы Национального антикоррупционного центра Молдавы Сергей Гаважук рассказал, что экс-игрок сборных СССР и России, а также бывший главный тренер сборной Молдовы Игорь Добровольский стал подозреваемым по делу о договорных матчах, сообщает Report со
Футбол
9 декабря 2020 г. 16:43
Олимпийский чемпион стал подозреваемым по делу о договорных матчах

И.о. главы Национального антикоррупционного центра Молдавы Сергей Гаважук рассказал, что экс-игрок сборных СССР и России, а также бывший главный тренер сборной Молдовы Игорь Добровольский стал подозреваемым по делу о договорных матчах, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Да, четверо человек задержаны, ещё двое подозреваемых должны были быть задержаны, но их местоположение пока не установлено. Игорь Добровольский имеет статус подозреваемого. На данный момент с подозреваемыми работают. Да, пока он свою вину в совершении преступления не признаёт", - цитирует Гаважука "Комсомольская правда".

Добровольский завершил карьеру в 2005 году, став тренером клуба "Тилигул-Тирас" (Молдова). С 2006 по 2009 год и с 2016 по 2017 год был главным тренером сборной Молдовы. Бывший футболист в составе советской сборной завоевал золото на Летней Олимпиаде в Сеуле в 1988 году.

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