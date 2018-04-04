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    "Олимпиакос" объявил об уходе Оскара Гарсии с поста главного тренера

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Испанский специалист Оскар Гарсия оставляет пост главного тренера «Олимпиакоса».

    Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт греческой команды.

    44-летний специалист, который возглавил команду в январе, достиг договорённости с клубом о расторжении контракта.

    «Я принял решение прекратить сотрудничество с клубом, чтобы позволить ему иметь больше времени на подготовку к следующему сезону. Хочу поблагодарить президента клуба за возможность поработать в лучшем клубе Греции. Благодарю всех сотрудников «Олимпиакоса», игроков и болельщиков. Желаю команде успеха в следующем сезоне», — сказал Гарсия.

    «Олимпиакос» является действующим чемпионом Греции. В нынешнем сезоне команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка за четыре тура до конца чемпионата.

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