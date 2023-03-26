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Окан Бурук: Наша дружба с "Карабахом" продолжится

Окан Бурук: Наша дружба с "Карабахом" продолжится "Карабах" очень хорошая команда. У них не было нескольких футболистов в составе, как и у нас. Мне понравилась команда. У них хороший тренер. Они играли так, словно это была еврокубковая встреча. У нас не было такой концентрации на игру
Футбол
26 марта 2023 г. 22:35
Окан Бурук: Наша дружба с Карабахом продолжится

"Карабах" очень хорошая команда. У них не было нескольких футболистов в составе, как и у нас. Мне понравилась команда. У них хороший тренер. Они играли так, словно это была еврокубковая встреча. У нас не было такой концентрации на игру

Как передает Report, об этом заявил главный тренер турецкого футбольного клуба "Галатасарай" Окан Бурук после победы в благотворительном матче над азербайджанским "Карабахом" (2:1).

"Рады быть в Азербайджане и провести здесь матч. Нас невероятно хорошо встретили в Баку. Как будто дома встречали. Поддержка была хорошей. Важно также, что обошлось без травм. Что касается игры, то "Карабах" с первой и до последней минуты был сконцентрирован на матче. Несмотря на это, мы победили. Но приятнее всего было быть сегодня вместе с вами. Это было начало. Наша дружба с "Карабахом" продолжится. Мы сюда будем приезжать, а они к нам. Встреча прошла на красивом стадионе и отличном газоне. Не везде есть такая атмосфера на стадионах. Пока я в "Галатасарае", хочу продолжить такую традицию", - отметил Бурук.

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Версия на азербайджанском языке Okan Buruk: "Birliyimizi, qardaşlığımızı göstərmək üçün burada idik"

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