Охранник на матче Атлетико Реал ослеп на один глаз после нападения фаната

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Охранник мадридского стадиона «Ванда Метрополитано» подвергся нападению со стороны фаната во время матча 12-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал» (0:0).

Как передает Report со ссылкой на AS, инцидент случился около стадиона за десять минут до конца основного времени встречи.

Охранники и стюарды пытались задержать болельщика, который хотел проникнуть на стадион без билета. Фанат напал на одного из охранников и сильно ударил его в лицо. Пострадавшего мужчину доставили в больницу. Позже стало известно, что он ослеп на один глаз.

«Атлетико» обратился в полицию с целью найти фаната, который сумел скрыться после инцидента.