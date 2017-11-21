 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Охранник на матче Атлетико Реал ослеп на один глаз после нападения фаната

    Инцидент случился около стадиона за десять минут до конца основного времени встречи

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Охранник мадридского стадиона «Ванда Метрополитано» подвергся нападению со стороны фаната во время матча 12-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал» (0:0).

    Как передает Report со ссылкой на AS, инцидент случился около стадиона за десять минут до конца основного времени встречи.

    Охранники и стюарды пытались задержать болельщика, который хотел проникнуть на стадион без билета. Фанат напал на одного из охранников и сильно ударил его в лицо. Пострадавшего мужчину доставили в больницу. Позже стало известно, что он ослеп на один глаз.

    «Атлетико» обратился в полицию с целью найти фаната, который сумел скрыться после инцидента.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi