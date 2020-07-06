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Ограблен дом известного футболиста Рибери

Ограблен дом известного футболиста Рибери Грабители взломали и обокрали дом французского футболиста "Фиорентины" Франка Рибери
Футбол
6 июля 2020 г. 17:00
Ограблен дом известного футболиста Рибери

Грабители взломали и обокрали дом французского футболиста "Фиорентины" Франка Рибери во Флоренции, в то время, когда сам полузащитник принимал участие в выездном матче чемпионата Италии против "Пармы". Как передает Report, об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Republica. 

Встреча "Пармы" с "Фиорентиной" в рамках 30-го тура серии А прошла в воскресенье, 5 июля, в Парме и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

По информации СМИ, французский хавбек получил травму в матче, из-за чего был заменен на 66-й минуте

Как отмечается, Рибери обнаружил проникновение в его дом в ночь на понедельник, когда вернулся с выезда. Полицейские прибыли на место преступления незамедлительно, и сумма ущерба пока оценивается, но уже ясно, что из дома 36-летнего француза пропало множество ценных предметов, в том числе драгоценностей.

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Версия на азербайджанском языке Məşhur futbolçunun evi qarət olundu

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