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    Ограблен дом футболиста "Барселоны"

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Защитник "Барселоны" Жерар Пике и его жена певица Шакира стали жертвами воров.

    Как сообщает Report со ссылкой на Marca, преступники вынесли из дома пары в Эсплугес-де-Льобрегат драгоценности, часы и ювелирные украшения.

    Грабители не оставили в доме никаких следов, что создало трудности в работе правоохранительных органов. 

    Родители Пике заявили в полицию, которая начала расследование инцидента.

    В доме никого не было, поскольку Пике находится в расположении сборной Испании, а Шакира - на гастролях в Германии.

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