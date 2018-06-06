Ограблен дом футболиста "Барселоны"

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Защитник "Барселоны" Жерар Пике и его жена певица Шакира стали жертвами воров.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, преступники вынесли из дома пары в Эсплугес-де-Льобрегат драгоценности, часы и ювелирные украшения.

Грабители не оставили в доме никаких следов, что создало трудности в работе правоохранительных органов.

Родители Пике заявили в полицию, которая начала расследование инцидента.

В доме никого не было, поскольку Пике находится в расположении сборной Испании, а Шакира - на гастролях в Германии.