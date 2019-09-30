​Ограбили дом тренера "Арсенала", пострадала его супруга

На дом бывшего футболиста сборной России, а ныне тренера тульского "Арсенала" Игоря Семшова было совершено нападение.

Как сообщает Report со ссылкой на телеграм-канал Baza, инцидент произошел в ночь на 29 сентября.

В дом Семшова в деревне Маслово в Подмосковье пробрались четверо неизвестных в масках.

В здании в тот момент находилась жена экс-игрока Лариса с детьми. Услышав шум, женщина спустилась на первый этаж, где и встретила злоумышленников, вооружённых пистолетом, монтировками и железными прутами. Попытка прогнать их не увенчалась успехом, а один из преступников ударил Ларису.

По итогам нападения из дома Семшова были украдены несколько наручных часов с бриллиантами, а также золотые часы Burberry, Longines и Carl F. Bucherer. Общий ущерб составил около 20 млн рублей.

Отметим, что Игорь Семшов находится в тренерском корпусе "Арсенала" с 2018 года. В этом сезоне во II квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА тульская команда приостановила борьбу, проиграв "Нефтчи" (0:1, 0:3).