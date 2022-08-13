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Оглашён полный список претендентов на «Золотой мяч»

Оглашён полный список претендентов на «Золотой мяч» Журнал France Football огласил список из 30 футболистов, которые будут претендовать на награду «Золотой мяч», вручаемую лучшему футболисту мира по итогам сезона.
Футбол
13 августа 2022 г. 01:45
Оглашён полный список претендентов на «Золотой мяч»

Журнал France Football огласил список из 30 футболистов, которые будут претендовать на награду «Золотой мяч», вручаемую лучшему футболисту мира по итогам сезона.

Report представляет список:

Вратари (2): Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии), Майк Меньян («Милан», Сборная Франции).

Защитники (4): Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», сборная Англии), Жоау Канселу («Манчестер Сити», сборная Португалии), Антонио Рюдигер («Челси»/«Реал», сборная Германии), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», сборная Нидерландов).

Полузащитники (9): Йозуа Киммих («Бавария», сборная Германии), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг», сборная Франции), Бернарду Силва («Манчестер Сити», сборная Португалии), Каземиро («Реал», сборная Бразилии), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити», сборная Бельгии), Фабиньо («Ливерпуль», сборная Бразилии), Филип Фоден («Манчестер Сити», сборная Англии), Рияд Марез («Манчестер Сити», сборная Алжира), Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии),

Нападающие (15): Рафаэл Леау («Милан», сборная Португалии), Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта), Луис Диас («Ливерпуль», сборная Колумбии), Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии), Роберт Левандовски («Бавария»/«Барселона», сборная Польши), Карим Бензема («Реал», сборная Франции), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д/«Манчестер Сити», сборная Норвегии), Себастьен Аллер («Боруссия Д», сборная Кот-д'Ивуара), Гарри Кейн («Тоттенхэм», сборная Англии), Садио Мане («Ливерпуль»/«Бавария», сборная Сенегала), Килиан Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции), Дарвин Нуньес («Бенфика»/«Ливерпуль», сборная Уругвая), Сон Хын Мин («Тоттенхэм», сборная Южной Кореи), Душан Влахович («Фиорентина»/«Ювентус», сборная Сербии).

Напомним, что действующим обладателем награды является нападающий «ПСЖ» Месси, который не попал в число номинантов награды в этом году.

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