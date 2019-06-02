Оглашён состав команды сезона в Лиге чемпионов УЕФА

Оглашён состав команды сезона в Лиге чемпионов УЕФА

2 июня, 2019 19:53

https://report.az/storage/news/22b1d7d62337d8e41813979ab03af46d/55c1bb93-3acc-462f-abe0-699e1cfb9220_292.jpg УЕФА включил 20 футболистов в состав команды сезона-2018/19 в Лиге чемпионов. Как передаёт Report, об этом сообщается в Twitter турнира. Лучшими на своих позициях оказались: Вратари: Алисон Бекер («Ливерпуль»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»). Защитники: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Матейс де Лигт («Аякс»), Ян Вертонген («Тоттенхэм Хотспур»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»). Полузащитники: Мусса Сиссоко («Тоттенхэм Хотспур»), Хаким Зиеш («Аякс»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Френки де Йонг («Аякс»), Танги Ндомбеле («Лион»), Жоржиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Душан Тадич («Аякс»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»). Нападающие: Давид Нерес («Аякс»), Лионель Месси («Барселона»), Садио Мане («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Лукас Моура («Тоттенхэм Хотспур»). #UCL Squad of the Season 2018/19



UEFA's Technical Observers have selected their 20-man squad from this season's UEFA Champions League...pic.twitter.com/OTCmSlp8KF — #UCLfinal (@ChampionsLeague) June 2, 2019

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