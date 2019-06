Оглашён состав команды сезона в Лиге чемпионов УЕФА

УЕФА включил 20 футболистов в состав команды сезона-2018/19 в Лиге чемпионов.

Как передаёт Report, об этом сообщается в Twitter турнира.

Лучшими на своих позициях оказались:

Вратари: Алисон Бекер («Ливерпуль»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Защитники: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Матейс де Лигт («Аякс»), Ян Вертонген («Тоттенхэм Хотспур»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»).

Полузащитники: Мусса Сиссоко («Тоттенхэм Хотспур»), Хаким Зиеш («Аякс»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Френки де Йонг («Аякс»), Танги Ндомбеле («Лион»), Жоржиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Душан Тадич («Аякс»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).

Нападающие: Давид Нерес («Аякс»), Лионель Месси («Барселона»), Садио Мане («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Лукас Моура («Тоттенхэм Хотспур»).

