Оформлен трансфер известного футболиста в турецкий клуб

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Бывший футболист сборной Бразилии Робиньо продолжит карьеру в турецкой команде "Сивасспор".

Как сообщает Report со ссылкой на страницу клуба в Twitter, представитель Суперлиги договорился с 34-летним нападающим.

23 января форвард прилетит в Турцию. После прохождения медобследования, будет подписан официальный контракт.

Отметим, что забивший 28 голов в 100 матчах в составе сборной Бразилии Робиньо за свою карьеру надевал форму испанского "Реал Мадрида", итальянского "Милана" и английского "Манчестер Сити". Последним клубом воспитанника "Сантоса" был бразильский "Атлетико Минейро".