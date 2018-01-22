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    Оформлен трансфер известного футболиста в турецкий клуб

    Робиньо продолжит карьеру в Сивасспоре

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Бывший футболист сборной Бразилии Робиньо продолжит карьеру в турецкой команде "Сивасспор".

    Как сообщает Report со ссылкой на страницу клуба в Twitter, представитель Суперлиги договорился с 34-летним нападающим.

    23 января форвард прилетит в Турцию. После прохождения медобследования, будет подписан официальный контракт.

    Отметим, что забивший 28 голов в 100 матчах в составе сборной Бразилии Робиньо за свою карьеру надевал форму испанского "Реал Мадрида", итальянского "Милана" и английского "Манчестер Сити". Последним клубом воспитанника "Сантоса" был бразильский "Атлетико Минейро". 

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