Официальный представитель ASTA: Учеба в Испании позволит развивать футбольные таланты из Азербайджана

Личное знакомство с тренировочным процессом в футбольной академии "Марсет" стало основной для решения направить способных молодых футболистов на учебу в Испанию. Это позволит им развиваться.

Личное знакомство с тренировочным процессом в футбольной академии "Марсет" стало основной для решения направить способных молодых футболистов на учебу в Испанию. Это позволит им развиваться.

Как сообщает Report, об этом заявил официальный представитель футбольной академии ASTA (Azerbaijan Sport Talents Academy) Вели Бунядов на совместной пресс-конференции с испанской ФА "Марсет" в Баку.

По словам В. Бунядова, тренеры "Марсет", которые сейчас находятся в Баку, в ближайшие дни изучат уровень подготовленности отобранных юных футболистов и пригласят некоторых из них в Испанию. "Поддержку этому проекту оказал бизнесмен Аднан Ахмедзаде, который является владельцем нашей академии. Он сразу принял решение по этому поводу. Мы провели переговоры с футбольной академией "Марсет" и подписали контракт", - сказал он.

В. Бунядов считает, что у подростков, которые поедут в Испанию, не будет языковых проблем, в "Марсет" они также будут учить испанский. "Тем не менее, с июля по август мы будем нанимать учителей испанского для отобранных детей, чтобы они выучили испанский хотя бы на 20-30 процентов. Обучение в академии начнется 5 сентября",- сказал он.

Он также сообщил, что студенты академии смогут дважды в год приезжать домой. "На Новый год, когда в академии каникулы на две недели, а в то же время в июне учебный год в школе заканчивается. ASTA обеспечит приезд детей в Азербайджан и возвращение в Испанию в это время", - сообщил В.Бунядов.

Координатор ASTA Рафаэль Юсифов сказал, что отбор подростков происходил на базе национальной сборной. Он подчеркнул, что некоторые клубы поддерживают академию в этом проекте: "Мы дали каждому возможность проявить себя. У детей есть контракты с клубами. Клубы "Сабаил", "Нефтчи" и некоторые другие согласились предоставить по одному-двум игрокам. А другие клубы, например "Зира", отказались участвовать в проекте".

Директор футбольной академии "Марсет" Карлос Ариас Риверо рассказал о ее работе: "Наша академия провела отбор в Северной Корее, в Испанию на учебу приехали 20 человек. 3 из них впоследствии вошли в сборную Северной Кореи. Один из них, Хан Кванг-сонг получил трнасфер в "Ювентус". Мы проводим индивидуальные тренировки с каждым спортсменом. В футболе самое главное-результат. Среди юниоров 14-16 лет проводятся игры, у них не так много времени на отдых. Для тренировок используются технологические ресурсы. В академии работают представители 24 стран., но проблем с коммуникацией нет- мы все говорим на футбольном языке. Спортсмены, которых мы тренируем, заключают контракты с различными клубами и идут еще дальше в своем развитии. Выпускники нашей академии сегодня выступают в известных клубах по всему миру. Например, у нас есть воспитанники в таких командах, как ”Ривер Плейт”, "Атлетико".

"Наше пребывание в Баку важно. В известной испанской газете “Marca" была опубликована статья об этом, потому что приезд испанских тренеров в вашу страну - большая редкость. Пока не можем высказать никого мнения о талантах - требуется год-два для этого,"- отметил он.

Карлос Ариас Риверо считает, что азербайджанский футбол идет по пути развития. "В Азербайджане есть хорошие футболисты. Наш проект тоже может помочь в дальнейшем развитии футбола здесь. Все считают лучшими игроков из Бразилии, стран Африки. Но мы хотим показать, что можно вырастить сильных футболистов и из других стран. Азербайджанские футболисты технически подготовлены, но человек ленится, если нет конкуренции. Мы формируем конкурентную среду в академии, предъявляем детям высокие требования, для нас важна дисциплина и работа над собой. Если этого не будет, мы обратимся к ASTA с просьбой заменить этого студента", - отметил Риверо.

Тренер-селекционер "Марсет" Фелипе Рагел Мармол сказал, что в академии проводятся как индивидуальные, так и коллективные тренировки. На основе анализа действий игрока, перед ним ставятся макро-и микро-цели, устанавливается, годится ли он для клуба, который хочет заключить контракт со спортсменом.

Отметим, что согласно контракту между ASTA и футбольной академией "Марсет" она выберет до 20 юношей для продолжения обучения в Испании.