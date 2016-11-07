Официальный сайт УЕФА подготовил статью о Тофике Бахрамове

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Официальный сайт УЕФА подготовил статью об известном азербайджанском арбитре международной категории Тофике Бахрамове.

Как сообщает Report, в статье отведено место управляемым рефери матчам.

Здесь также отмечается, что Республиканский стадион носит название Т.Бахрамова, а напротив арены известному арбитру воздвигнут памятник.

В статье отведено место воспоминаниям названного в честь дедушки Тофиком внука арбитра Тофика Бахрамова.

Внук арбитра Тофик Бахрамов сказал, что дедушка также управлял полуфиналом Кубка чемпионов между британским "Манчестер Юнайтед" и испанским "Реал Мадридом". В 1970 году он также был судьей на чемпионате мира в Мексике.

Отметим, что Тофик Бахрамов скончался 26 марта 1993 года в возрасте 67 лет.