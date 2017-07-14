Официальный представитель "Карабаха": Постараемся завоевать путевку в групповой раунд Лиги чемпионов

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ "На данный момент мы думаем не об очередном этапе, а о матче с грузинским "Самтредиа".

Об этом в заявлении Report сказал исполнительный директор "Карабаха" Амрах Челикель, касаясь жеребьевки III квалификационного раунда Лиги чемпионов.

По словам официального представителя клуба, из потенциальных соперников – пары "Шериф" (Молдова) и "Кукеси" (Албания) - наибольшие шансы на раунд у первых. Причину этого Челикель видит в победе команды "Шериф" на домашнем матче со счетом 1:0.

В ответ на вопрос о том, может ли создать для "Карабаха" проблему визит в непризнанную Приднестровскую Республику, гендиректор агдамской команды ответил: "Я не думаю, что возникнет проблема с организационной точки зрения, если Лига чемпионов проводится под флагом УЕФА".

В случае, если "Карабах" превзойдет победителя дуэта "Шериф"-"Кукеси", впервые за историю азербайджанского футбола команда достигнет этапа "плей-офф" Лиги чемпионов.

В отличие от трех прежних сезонов, на этот раз шансы наиболее велики.

По словам А.Челикеля, их цель заключается в том, чтобы возвыситься до группового раунда Лиги чемпионов: "Каждый год в Лиге чемпионов мы приобретаем шанс возвыситься до этапа "плей-офф". Мы делаем для этого все возможное. Так будет и в этом году. Мы постараемся достичь не только этапа "плей-офф", но и завоевать путевку в групповой раунд".

Отметим, что на первой встрече с "Самтредиа" "Карабах" одержал победу со счетом 5:0. Ответные матчи пройдут 18 и 19 июля.