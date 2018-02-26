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    Официальный представитель АФФА принимает участие в конгрессе УЕФА

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в столице Словакии Братиславе стартовал 42-й конгресс УЕФА.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на мероприятии национальную ассоциацию представляет заместитель генсека Сархан Гаджиев.

    Отметим, что в Конгрессе на год изберут члена Исполнительного комитета УЕФА, вице-президента ФИФА и представителя Совета ФИФА.

    Кроме того, конгресс утвердит представителя Европейской профессиональной футбольной лиги в качестве полноправного члена Исполнительного комитета УЕФА.

    Также пройдет голосование по поводу принятия Футбольной ассоциации Джерси в УЕФА в качестве 56-го члена организации. 

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