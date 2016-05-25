Официальные представители УЕФА остались довольны чемпионатом Европы

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Официальные представители УЕФА заявили, что остались довольны чемпионатом Европы по футболу U-17.

Как сообщает Report, присутствующие при организации турнира официальные представители структуры коснулись вопросов успешной организации соревнований и высокой спортивной инфраструктуры в Баку.

Руководитель турниров по национальным командам Ленс Келли сказал следующее: "Все участвующие в турнире команды высоко оценивают спортивную инфраструктуру Баку, условия в отелях и гостеприимство. После 13-летнего перерыва сборная Португалии продемонстрировала успешную игру и стала победителем чемпионата Европы".

Главный менеджер юношеских турниров и турниров среди футболистов U-21 Клаудио Негрони сказал, что указанные соревнования окажут значительное влияние на развитие футбола в Азербайджане: "Несмотря на сложную игру против сборной Португалии, азербайджанская команда была близка к выходу из группы. Команда может гордиться выступлением игроков. Безусловно, с точки зрения организации, спортивной инфраструктуры и роста профессионального уровня игроков, турнир сыграет важную роль в развитии футбола в Азербайджане. Это было пропагандой в Европе юношеского футбола и мы выражаем признательность каждому, кто работал под контролем руководства местного оргкомитета".

Руководитель проекта чемпионата Европы U-17 европейской футбольной структуры Пьерпаскаль Ларотонда заявил, что хорошая организация является результатом совместной деятельности АФФА и УЕФА: "За открытием игры между Азербайджаном и Португалией следили 33 000 болельщиков, что стало рекордным показателем юношеских команд в истории чемпионата Европы. Мы все гордимся этим достижением. Успешная организация соревнований является результатом совместной деятельности между командами АФФА и УЕФА. За уникальной работой команды мы могли наблюдать на игровой площадке".