Официальные представители АФФА принимают участие в проходящем в Тбилиси саммите UEFA GROW

Тбилиси. 1 марта. REPORT.AZ/ Делегация Азербайджана принимает участие на начавшемся в Тбилиси саммите UEFA GROW.

Как сообщает грузинское бюро Report, на мероприятии генсек АФФА Эльхан Мамедов провел презентацию, в ходе которой рассказал о 5-летней деятельности АФФА, отличительных чертах стран Восточной и Западной Европы в связи с развитием массового футбола.

На саммите также принимают участие I вице-президент АФФА, депутат Рауф Алиев и бывший вратарь национальной команды Джахангир Гасанзаде.

Здесь в основном обсуждаются перспективы развития массового футбола, вопросы массового развития спорта, и в особенности футбола в странах Западной и Восточной Европы. На саммите также присутствуют не только спортивные специалисты мира и представители УЕФА, но и члены государства и правительства стран Восточной Европы.

Открыв мероприятие, менеджер УЕФА по маркетингу Ноэл Муни проинформировал о развитии спорта в Европе и мире, а также значении программы развития УЕФА и массового футбола.

Выступивший вице-премьер Грузии, министр энергетики Каха Каладзе рассказал о работах, проводимых в его стране в области развития спорта.

На саммите было отмечено, что 3 года назад UEFA GROW 2020 приступил к исполнению пилотного проекта. Проект, к которому подключились 55 стран Европы, в основном определил 4 направления развития футбола. Это – развитие массового футбола, управление футбольными связями, цифровое управление, развитие и коммерция.

Было отмечено, что на сегодняшний день развитие массового футбола в странах Западной Европы охватывает все слои. В различных странах к этому процессу присоединились не только государственные и неправительственные организации, но и семьи. В странах Восточной Европы же развитием массового футбола в основном занимаются федерации.

Цель приглашения на саммит членов государства и правительства заключается в повышении интереса государственных структур к развитию массового футбола в странах Восточной Европы.

На мероприятии были выслушаны доклады об опыте стран Западной Европы в области развития массового футбола и пути применения данного опыта.